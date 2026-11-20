TOP Oss heeft vrijdagavond in eigen stadion met 1-0 gewonnen van Roda JC. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam van Mariani, die scoorde na een vrije trap. Dankzij deze overwinning blijven de drie punten in Oss.

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De wedstrijd tussen TOP Oss en Roda JC begon rustig, zonder grote kansen in het eerste kwartier. Beide teams probeerden openingen te vinden, maar wisten niet gevaarlijk te worden. In de 23e minuut brak Mariani de ban voor de thuisploeg. Na een vrije trap belandde de bal voor zijn voeten, waarna hij overtuigend in de korte hoek scoorde: 1-0.

Met deze voorsprong ging TOP Oss de rust in. Na de pauze zette Roda JC alles op alles om de gelijkmaker te vinden, maar de verdediging van de Osse ploeg bleef solide. De thuisploeg wisselde in de tweede helft meerdere spelers, waaronder Franslyn Nsingi, Quint Jansen en Lars Mol. Ondanks de druk van Roda JC gaf TOP Oss weinig weg.

Drie punten blijven in Oss

Roda JC bleef aandringen, maar slaagde er niet in om te scoren. TOP Oss hield stand tot het laatste fluitsignaal en wist zo de overwinning veilig te stellen. Dankzij deze sterke teamprestatie blijven de drie punten in het Frans Heesen Stadion.