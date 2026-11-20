FC Den Bosch heeft vrijdagavond in eigen huis met 1-0 gewonnen van VVV-Venlo. Een doelpunt van Van Schuppen in de eerste helft was genoeg voor de drie punten. De Bosschenaren hielden in de slotfase stand tegen aandringend VVV.

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FC Den Bosch begon de wedstrijd met enkele wijzigingen in de opstelling. Trainer Bart Schreuder kon weer beschikken over internationals Sheddy Barglan en Ilias Boumassaoudi. Barglan startte in de basis, terwijl Boumassaoudi op de bank begon.

De thuisploeg had vanaf het begin het initiatief. Na een aanval over de linkerflank kreeg Monzialo al vroeg een kans, maar zijn schot ging over. Halverwege de eerste helft viel de enige treffer van de wedstrijd. Via een aanval over rechts bracht Barglan de bal voor, waarna Van Schuppen met een geplaatst schot scoorde. Het was zijn eerste doelpunt voor FC Den Bosch.

Weinig kansen in de tweede helft

VVV-Venlo probeerde vooral via de counter gevaarlijk te worden. De Venlose aanvallen leverden echter weinig echte kansen op. FC Den Bosch bleef zoeken naar een tweede doelpunt, maar ook de Bosschenaren slaagden er niet in om de score uit te breiden. Monzialo en Karlsson Grach kregen mogelijkheden, maar wisten het net niet te vinden.

In de slotfase zette VVV-Venlo nog aan en drong het de thuisploeg terug. FC Den Bosch moest meerdere voorzetten van de Venlose kant verdedigen, maar hield stand. Daarmee revancheerde de ploeg zich na de teleurstellende nederlaag in Waalwijk.

Volgende week vrijdag speelt FC Den Bosch een uitwedstrijd tegen NAC Breda in het Rat Verlegh Stadion. De Bosschenaren hopen daar hun goede vorm voort te zetten en opnieuw punten te pakken.