In Langeweg, gemeente Moerdijk, is sinds vrijdagavond een stroomstoring actief. De storing begon om half twaalf en treft een deel van postcodegebied 4772. Het is nog niet bekend hoeveel adressen getroffen zijn.

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De netbeheerder is bezig met het oplossen van de storing en verwacht dat deze rond vier uur 's nachts verholpen is. Het probleem treft een deel van Langeweg, maar de exacte omvang van de storing is nog niet bekend.

De oorzaak van de storing is niet vermeld.