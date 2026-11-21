Medewerkers van een filiaal van Domino's Pizza aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg zijn rond middernacht overvallen. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit filiaal doelwit van overvallers is.

Een maand geleden vond hier ook al een overval plaats en ook in het verleden sloegen overvallers hier al eens hun slag. Het filiaal is pas sinds kort op donderdag, vrijdag en zaterdag tot middernacht open.

De politie doet onderzoek. Agenten reden vrijdagnacht rond in de buurt en bekeken camerabeelden in de buurt en bij het filiaal. Of er iets is buitgemaakt en zo ja wat, is tot nu toe niet bekendgemaakt.