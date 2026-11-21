Een explosie heeft rond halfelf vrijdagavond een geparkeerd busje verwoest op de parkeerplaats bij een flat in de Bredase wijk Hoge Vucht. Verschillende onderdelen van het busje werden door de kracht van de explosie meters weggeblazen.

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De politie kwam met meerdere eenheden naar de wijk en zette de omgeving ruim af om onderzoek te kunnen doen. Ook de brandweer kwam naar de parkeerplaats bij de flat. Wat de explosie heeft veroorzaakt, wordt onderzocht. De ravage trok veel bekijks. Veel buurtbewoners werden opgeschrikt door de harde knal.