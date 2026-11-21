Een automobilist is vrijdagavond met zijn auto van de weg geraakt in Asten-Heusden en in een sloot beland. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Hij was niet gewond.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Na enige tijd vatte de auto spontaan vlam. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan toen de hybride auto in aanraking kwam met het water. De brandweer in Limburg werd gealarmeerd om het vuur te bestrijden. In verband met gevaarlijke stoffen kwam ook een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer naar Asten-Heusden.