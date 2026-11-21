Een man is aangehouden nadat hij samen met een andere man vuurwerk gooide naar beveiligingsmedewerkers in het station van Breda.

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De twee mannen waren eerder op de avond al aangesproken door beveiligingsmedewerkers omdat ze in de stationshal aan het gooien waren met knalerwten. Ze werden daar weggestuurd, maar daarna begonnen de twee met vuurwerk richting de beveiligers te gooien. De beveiligers grepen in en dreven de twee vervolgens uit het stationsgebied.

Enige tijd later keerden de twee toch terug naar het station en gooiden ze opnieuw vuurwerk naar de beveiligingsmedewerkers. Daarop kwam de politie naar het station. Die hield een van de twee aan. Deze is naar een politiebureau gebracht. Waarom de tweede betrokkene niet is aangehouden, is vooralsnog niet bekendgemaakt.