Een minderjarige fietser is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk in de Laan van België in Roosendaal. De automobilist die bij het ongeluk betrokken was, is doorgereden. "Wat een laffe daad!", verzucht de politie op Instagram.

Vanwege de ernst van de situatie van de fietser kwamen meerdere hulpdiensten naar de Laan van België, waaronder een traumaheli. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De automobilist die hierbij betrokken zou zijn, is na de botsing ervandoor gegaan maar kon later op de avond alsnog worden aangehouden. Het gaat om een 32-jarige Roosendaler.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Laan van Wallonië. Vanwege onderzoek werd de weg van de kruising tot de rotonde urenlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Nog een doorrijder

Eerder op de avond had de politie ook al te maken met een automobilist die doorreed na een ongeluk in Roosendaal. Toen ging het om een ongeluk op de rotonde van de Beethovenlaan met de Dunantstraat.

Deze fietser is voor de zekerheid in het ziekenhuis nagekeken, maar had slechts kneuzingen opgelopen.