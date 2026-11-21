Door een 1-4-overwinning op Almere City FC staat NAC nu gedeeld tweede in de Keuken Kampioen Divisie.

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De ploeg uit Breda liet vrijdagavond in Almere zien dat het in goede vorm verkeert. Vooral in de eerste helft was NAC oppermachtig, wat resulteerde in een comfortabele voorsprong. Met vier doelpunten, waarvan het merendeel in de eerste helft, stelde de ploeg de overwinning veilig.

Sterk eerste halfuur

Trainer Rick Kruys was tevreden over het spel van zijn team, vooral in het eerste halfuur. “Het was het beste spel tot nu toe, met grote kansen en mooie doelpunten,” liet hij na afloop weten. Volgens hem had NAC in de eerste helft zelfs meer kunnen scoren. Na de vierde treffer was de wedstrijd gespeeld en kon de ploeg de overwinning rustig uitspelen.

Focus op de toekomst

Hoewel de overwinning belangrijk is, benadrukt Kruys dat er nog veel werk aan de winkel is. De competitie is nog niet halverwege en de ploeg moet het hoge niveau langer vasthouden om serieus mee te doen in de strijd om promotie. “We mogen niet verslappen en moeten scherp blijven voor de volgende uitdaging,” aldus de trainer.

Vertrouwen groeit

Aanvoerder Mohamed Nassoh sprak na afloop over het vertrouwen binnen het team. Hij ziet de sterke prestaties als een resultaat van het harde werk dat de spelers dagelijks leveren. “Elke wedstrijd benaderen we als een finale en gaan we voor de drie punten,” gaf hij aan. De overwinning tegen Almere City FC is volgens hem een belangrijke stap vooruit.

Met de gedeelde tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie heeft NAC een goede uitgangspositie voor de rest van het seizoen. Het team blijft gefocust op verdere verbeteringen en nieuwe overwinningen.