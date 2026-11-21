In Veghel is sinds kwart over elf ’s ochtends een stroomstoring gaande. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor vier vanmiddag is opgelost.

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De storing treft een deel van postcodegebied 5464 in Veghel, dat onderdeel is van de gemeente Meierijstad. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.