Reusel-De Mierden heeft afscheid genomen van burgemeester Annemieke van de Ven. Tijdens een bijzondere raadsvergadering op 20 november droeg zij na zeven jaar haar ambtsketen over.

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De afgelopen week stond in het teken van het afscheid van Annemieke van de Ven als burgemeester van Reusel-De Mierden. Op dinsdag 17 november werd een Winterlinde geplant in het parkje achter De Ark in Reusel. Deze boom symboliseert liefde, rechtvaardigheid, bescherming en een warm thuis, waarden die passen bij haar rol als burgemeester.

Op donderdag was er een afscheidsmoment met de gemeentelijke organisatie en de inwoners van de gemeente. De week werd afgesloten met een afscheidsraadsvergadering en een receptie op vrijdag. Tijdens deze bijeenkomsten werd haar inzet voor de gemeenschap benadrukt.

Serenade en vendelgroet

Tijdens de afscheidsraadsvergadering werd Annemieke van de Ven geëerd met een serenade door gezamenlijke muziekverenigingen. Ze kreeg de kans om nog één keer het dirigeerstokje te hanteren, zoals ze eerder deed in het tv-programma Maestro. De mars die werd gespeeld, Over and Out, maakte het afscheid extra symbolisch.

Naast de muzikale eerbetuiging werd ook een vendelgroet gebracht. Hiermee werd haar betrokkenheid en toewijding aan de gemeente nogmaals onderstreept.

Met het afleggen van haar ambtsketen komt een einde aan haar zevenjarige periode als burgemeester van Reusel-De Mierden.