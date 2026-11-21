In Kaatsheuvel is een drugspand opgerold. Althans, zo lijkt het. Maar het blijkt te gaan om een trouwstunt. Bruidegom Cédric Vos is door zijn vrienden dubbel en dwars teruggepakt voor alle alle grappen die hij in het verleden met hen heeft uitgehaald.

Imke van de Laar Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het kersverse bruidspaar kijkt eerst verschrikt en moet daarna heel hard lachen. Hun huis is afgezet met linten en hekken, de deur is gebarricadeerd met enorme vaten met gekleurde vloeistof en er hangen borden dat het pand gesloten is wegens overtreding van de Opiumwet.

De vriendengroep die huis huis tot drugspand heeft verbouwd (Foto: Imke van de Laar)

Cédric en Manita zijn vrijdag getrouwd. Dat er een stunt zou worden uitgehaald hadden ze wel verwacht. "We wisten natuurlijk dat er iets gedaan zou worden", legt Manita uit terwijl ze verbouwereerd naar haar huis staart. "Maar dat het zó zou zijn, hadden we nooit verwacht."

Eenmaal van de schrik bekomen kan Cédric niet anders dan zijn vrienden een compliment geven. "Ze hebben echt flink uitgepakt, schitterend."

"Als je uitdeelt, krijg je 'm ook een keer terug."

Het bruidspaar neemt de stunt sportief op. Dat kan ook niet anders, wat Cédric is altijd de drijvende kracht achter stunts als zijn vrienden trouwen. Met een grijns op zijn gezicht haalt hij herinneringen op. "Bij een vriend die in het transport zit, hebben we een hele stapel autowrakken in zijn tuin gezet. En bij een ander die timmerman is, hebben we zijn huis gebarricadeerd met houten pallets. Ik wist dus wel dat als ik zou gaan trouwen, ik ook aan de beurt zou komen. Want als je uitdeelt, krijg je 'm ook een keer terug." En daar zijn zijn vrienden het helemaal mee eens. "Hij krijgt wat hij verdient", legt Niels van Zandwijk uit. "We hebben de nodige ellende met hem mee mogen maken, dus nu is het zijn beurt. Een half jaar geleden zijn we al begonnen met de voorbereidingen. Toen hij vrijdag naar de trouwlocatie vertrok, hebben wij met een man of tien dit drugspand gebouwd."

Het wordt nog een hele klus om het huis binnen te komen (Foto: Imke van de Laar)

Dat er zo groots zou worden uitgepakt, had het bruidspaar niet verwacht. De grote vraag is nu: hoe komen Cédric en Manita hun huis nog binnen? "Goede vraag, ik moet eens even kijken hoe we dat gaan doen", zegt Cédric peinzend. "Ik denk dat ik sleutels moet gaan regelen om de hekken open te schroeven. En een shovel om de vaten voor de deuren weg te krijgen. Want die zitten vol vloeistof, die schuif je niet zomaar opzij." Even bijkomen van de bruiloft en gezellig samen cadeautjes uitpakken zit er voorlopig dus nog niet in. "We gaan alles proberen om binnen te komen. En anders boeken we een hotel en gaan we onze bruiloftsbubbel nog een nachtje verlengen."

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