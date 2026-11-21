In Bergen op Zoom is vanmiddag rond kwart voor drie een stroomstoring ontstaan. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart voor zeven is opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4614 in Bergen op Zoom. Medewerkers van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet in de regio, werken aan het herstel. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.