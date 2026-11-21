Advertentie
Stroomstoring in Waalwijk
In Waalwijk is sinds vanmiddag twaalf uur een stroomstoring actief. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half negen vanavond opgelost is.
De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5144 in Waalwijk. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert, werken aan een oplossing.
De oorzaak van de storing is nog niet vastgesteld. Volgens de netbeheerder is het herstel naar verwachting rond half negen vanavond afgerond.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie