In Waalwijk is sinds vanmiddag twaalf uur een stroomstoring actief. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half negen vanavond opgelost is.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5144 in Waalwijk. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert, werken aan een oplossing.

De oorzaak van de storing is nog niet vastgesteld. Volgens de netbeheerder is het herstel naar verwachting rond half negen vanavond afgerond.