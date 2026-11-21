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Stroomstoring treft Sprundel, herstel verwacht rond kwart voor tien
• Aangepast
De stroomstoring in Sprundel, gemeente Rucphen, is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten vanaf vijf uur half één zonder stroom. De storing was om vijf minuten over half zeven verholpen.
De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren en onderhouden van de stroomkabels, wordt dit nog onderzocht.
De stroomstoring trof een deel van postcodegebied 4714. De netbeheerder had verwacht de storing tegen half zeven te kunnen oplossen, wat nagenoeg is gelukt.
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