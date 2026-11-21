In Veghel zit een deel van postcodegebied 5464 sinds kwart over zes zonder stroom. De netbeheerder is bezig met herstel en verwacht dat de storing rond tien uur vanavond is opgelost.

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De stroomstoring in Veghel, gemeente Meierijstad, begon om kwart over zes vanavond. Het is nog niet bekend hoeveel adressen getroffen zijn.

Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, wordt gewerkt aan een oplossing. De storing treft een deel van postcodegebied 5464 en naar verwachting is het probleem rond tien uur vanavond verholpen.