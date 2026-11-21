FC Eindhoven heeft zaterdag een spannende wedstrijd tegen RKC Waalwijk gewonnen. In het Jan Louwers Stadion zorgde Antonio Bazdaric vlak voor tijd voor de winnende treffer: 3-2. Het duel in de Keuken Kampioen Divisie bleef tot het laatste moment onvoorspelbaar. Met deze zege pakt FC Eindhoven voor de tweede week op rij de volle buit.

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De wedstrijd begon met een sterke openingsfase van RKC Waalwijk. Jesse van de Haar kreeg in de elfde minuut een kans, maar FC Eindhoven-doelman Jort Borgmans kon de bal net wegwerken. FC Eindhoven kwam daarna beter in het spel en wist in de 34e minuut te scoren via Siegert Baartmans, die een vrije trap van Guus Beaumont binnenkopte.

RKC sloeg echter terug vlak voor rust. Tim van de Loo maakte de gelijkmaker na een steekpass van Yoram van der Veen. In de slotminuten van de eerste helft ontstond nog een opstootje, wat resulteerde in gele kaarten voor Luc Netten en Thijs van Leeuwen.

FC Eindhoven herpakt zich na rust

Na de hervatting bleef het spannend. Mika de Jonge zorgde in de 73e minuut voor de 2-1 met een kopbal uit een hoekschop. RKC bleef aandringen en wist in de 85e minuut opnieuw gelijk te maken. Invaller Finn Stokkers tikte een voorzet van Virgil Misidjan binnen.

De spanning in het Jan Louwers Stadion bereikte een hoogtepunt toen Antonio Bazdaric kort daarna de winnende treffer maakte. De aanvaller werd bediend door Rayan Buifrahi en schoot de bal beheerst achter RKC-doelman Niek Schiks. Daarmee verzekerde FC Eindhoven zich van de overwinning.

Volle tribunes en strijdlust

Er waren 2.312 toeschouwers aanwezig bij de wedstrijd, die werd geleid door scheidsrechter Dennis Higler. De strijdlust van beide teams leverde meerdere gele kaarten op, waaronder een opvallende kaart voor Hyman Ali, die als reservespeler werd bestraft. FC Eindhoven kan met deze overwinning verder bouwen aan een sterke reeks in de competitie.