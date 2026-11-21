Michael van Gerwen heeft de kwartfinale van de Grand Slam of Darts gewonnen. De darter uit Vlijmen begon de wedstrijd met een zogenoemde negendarter, de snelste manier om een leg te winnen. Opvallend genoeg deed zijn Britse tegenstander Tom Sykes dat óók. Twee negendarters in een wedstrijd is bijzonder zeldzaam.

Van Gerwen zette meteen de toon en gooide in de eerste leg een negendarter om op voorsprong te komen. Niet veel later deed Sykes hetzelfde voor de 3-3. Beide darters haalden in de openingsfase een bijzonder hoog niveau.

De Engelsman kwam op een voorsprong van twee legs, maar de darter uit Vlijmen bleef rustig en wist de partij in zijn voordeel om te keren.

Zeldzame negendarters

In de kwartfinales was bleek Mighty Mike zaterdag met 16-11 te sterk voor Tom Sykes uit Engeland. In de halve finale treft hij de winnaar van het duel tussen zijn Gian van Veen uit Andel en een andere Engelsman, Nathan Aspinall.

Een negendarter is de snelste manier om een leg vanaf 501 punten uit te gooien. Dat kan op verschillende manieren, maar Van Gerwen en Sykes kozen allebei voor de klassieke route: twee keer 180, gevolgd door een finish van 141.