Michael van Gerwen heeft de kwartfinale van de Grand Slam of Darts gewonnen. De darter uit Vlijmen begon de wedstrijd met een zogenoemde negendarter, de snelste manier om een leg te winnen. In de halve finale treft Van Gerwen een andere Brabantse darter: Gian van Veen. Ook hij won zaterdagavond.

Van Gerwen zette meteen de toon en gooide in de eerste leg een negendarter, de snelste manier om een leg vanaf 501 punten uit te gooien, om op voorsprong te komen. Niet veel later deed Sykes hetzelfde voor de 3-3. Beide darters haalden in de openingsfase een bijzonder hoog niveau.

De Engelsman kwam op een voorsprong van twee legs, maar de darter uit Vlijmen bleef rustig en wist de partij in zijn voordeel om te keren.

Brabants onderonsje

In de kwartfinales was Mighty Mike zaterdag met 16-11 te sterk voor Tom Sykes uit Engeland. In de halve finale treft hij een bekende: Gian van Veen. De darter uit Andel won na Van Gerwen zijn partij tegen Nathan Aspinall.

Weliswaar in een stuk minder spectaculaire wedstrijd, maar daar zal The Giant niet wakker van liggen. Want nadat het lang gelijk op ging en zelfs nog 14-14 stond, wist Van Veen de laatste twee legs naar zich toe te trekken om zo met 16-14 te winnen.

Zondagmiddag strijden de Brabantse darters in het Engelse Wolverhampton voor een plek in de finale, waar 's avonds mogelijk een andere Nederlander in de finale wacht. Dan moet Kevin Doets wel met Welshman Gerwyn Price afrekenen.