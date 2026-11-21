In Sprundel, gemeente Rucphen, is sinds tien voor tien vanavond een stroomstoring. Minder dan 10.000 adressen zitten zonder stroom. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht de storing rond middernacht te verhelpen.

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De stroomstoring treft naast Sprundel ook delen van de gemeente Etten-Leur. In Sprundel gaat het om een deel van postcodegebied 4714, terwijl in Etten-Leur postcodes 4873 en 4876 zijn getroffen.

De oorzaak van de storing is op dit moment nog niet bekend. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, wordt er hard gewerkt om de problemen op te lossen. De verwachting is dat de storing rond twaalf uur vannacht voorbij is.