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Stroomstoring treft Etten-Leur en omgeving
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In Etten-Leur en omgeving zitten sinds tien voor tien vanavond minder dan 10.000 adressen zonder stroom. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht de storing rond middernacht op te lossen.
De stroomstoring treft naast Etten-Leur ook delen van Sprundel in de gemeente Rucphen. In Etten-Leur gaat het om delen van de postcodegebieden 4873 en 4876. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar wordt op dit moment onderzocht door de netbeheerder. Dit is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen van stroom in de regio.
Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond middernacht verholpen.
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