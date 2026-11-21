In Sprundel, gemeente Rucphen, zijn sinds zaterdagavond 21.50 uur minder dan 10.000 adressen getroffen door een stroomstoring. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht de problemen rond middernacht op te lossen.

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Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening, wordt nog onderzocht wat de oorzaak van de storing is. De stroomuitval heeft ook gevolgen voor enkele delen van de gemeente Etten-Leur, waaronder postcodegebieden 4714, 4873 en 4876.

In Sprundel, dat in de gemeente Rucphen ligt, zijn bewoners in een deel van postcodegebied 4714 getroffen. De verwachting is dat de storing rond middernacht verholpen zal zijn.