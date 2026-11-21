In Etten-Leur en het nabijgelegen Sprundel zitten sinds kwart voor tien zaterdagavond minder dan 10.000 adressen zonder stroom. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

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De stroomstoring begon rond kwart voor tien in de avond en treft een deel van postcodegebieden 4873 en 4876 in Etten-Leur. Ook een deel van postcodegebied 4714 in Sprundel, gemeente Rucphen, is getroffen.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomkabels in de regio, verwacht dat de storing rond middernacht verholpen zal zijn. Het is nog niet duidelijk waardoor de storing is ontstaan.