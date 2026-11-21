Een meisje op een fatbike is zaterdagmiddag aangereden door een auto in Breda. Ze is daarbij gewond geraakt. In de buurt is een traumahelikopter geland.

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Het ongeluk gebeurde rond drie uur op de kruising van de Allerheiligenweg met de Bavelselaan. Waarschijnlijk heeft een van de twee geen voorrang verleend. Volgens omstanders kwam de fatbike na het ongeluk onder de auto terecht.

Twee ambulances, een traumahelikopter en de brandweer kwamen naar de plek van het ongeluk toe. Het meisje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe ernstig ze gewond is geraakt. De automobilist was geschrokken, maar ongedeerd. De politie doet onderzoek.