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Stroomstoring in Geertruidenberg door graafwerk
In Geertruidenberg zijn sinds zaterdagavond minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon om negen uur ’s avonds en wordt naar verwachting rond twee uur ’s nachts opgelost.
De stroomstoring in Geertruidenberg is veroorzaakt door graafschade. Bij graafwerkzaamheden is een kabel beschadigd geraakt, waardoor een deel van postcodegebied 4931 getroffen is.
De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, is bezig met herstelwerkzaamheden. De verwachting is dat de storing rond twee uur ’s nachts voorbij is.
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