In Etten-Leur is sinds vanochtend vroeg een stroomstoring gaande. De storing begon om kwart over vier en treft een deel van postcodegebied 4876. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half negen is opgelost.

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Monteurs van de netbeheerder zijn bezig met het oplossen van de stroomstoring in Etten-Leur. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De storing begon om kwart over vier vanochtend en treft een deel van postcodegebied 4876.

Volgens de netbeheerder wordt er hard gewerkt om de stroomvoorziening te herstellen. Naar verwachting zal de storing rond half negen vanmorgen verholpen zijn.