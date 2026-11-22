Een auto is zaterdag rond middernacht op een boom gebotst naast de Peelstraat in Boekel. Agenten hebben de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Hij is naar een politiebureau gebracht.

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De automobilist reed over de Peelstraat toen hij door nog onbekende oorzaak op de kruising met de Runstraat rechtdoor reed. Door de klap tegen de boom werden de airbags geactiveerd en brak een stuk tak van de boom af. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto getakeld.