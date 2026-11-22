Opnieuw is een auto uitgebrand achter cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen. Dit gebeurde rond kwart voor elf zaterdagavond op korte afstand van de plek waar donderdagavond ook al een auto in vlammen opging. Dit keer verwoestte het vuur bijzondere Alfa Romeo.

De Alfa Romeo was vijf jaar oud en had een nieuwprijs van destijds 130.000 euro. De familie van de eigenaar vermoedt dat er sprake is van opzet. Buurtbewoners zouden iemand op een fiets hebben zien wegrijden.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Voor de eigenaar is de brand een enorme klap. Hij is een echte Alfa Romeo-liefhebber en had de auto destijds speciaal vanuit België geïmporteerd.

Een takelbedrijf kwam om de verwoeste auto mee te nemen. Ook bij de autobrand waarbij donderdag een busje verloren ging wordt rekening gehouden met brandstichting.