Op donderdag 3 december organiseert het Dorpsoverleg Lierop een openbare vergadering in De Vurtuin. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen besproken, zoals wonen in Lierop en de reconstructie van Eindje en Lungendonk.

Gevonden voor jou

Het Dorpsoverleg in Lierop komt bijeen om belangrijke lokale thema’s te bespreken. De vergadering begint om acht uur ’s avonds en vindt plaats in De Vurtuin, gelegen aan de Vurherd in Lierop.

Op de agenda staan onder andere het woonbeleid in Lierop, de reconstructie van Eindje en Lungendonk en de laatste ontwikkelingen rondom Huize Witven, ook bekend als de pastorie van Lierop. Verder wordt er een terugblik gegeven op het overleg met het college van 9 november.

Nieuws uit werkgroepen

Naast de grote thema’s is er ook aandacht voor verschillende werkgroepen. Onderwerpen zoals de klankbordgroep voor het buitengebied, netuitbreiding door TenneT, verkeer en de Heksen Fietsroute komen aan bod. De werkgroepen zorgen voor een breed overzicht van wat er speelt in en rondom Lierop.

Tijdens de rondvraag is er ruimte voor inwoners om zelf onderwerpen aan te dragen. Iedereen is welkom, ook als je niet eerder een vergadering hebt bijgewoond.