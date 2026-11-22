Twee mannen uit Litouwen zijn zaterdagnacht opgepakt na de diefstal van een auto in Rijen. Het slachtoffer kon via een tracker zien dat zijn voertuig zich midden in een bosgebied bevond en belde de politie.

Toen agenten op de locatie aankwamen, zagen ze daar een Litouwse man, zonder vaste woon of verblijfplaats. Hij kon de agenten geen goede uitleg geven wat hij om halfvier 's nachts midden in een bosgebied deed. Maar de bewuste auto werd daar niet teruggevonden.

Enkele minuten daarna kregen andere politie-eenheden het gestolen voertuig wel in zicht. De bestuurder van de auto kreeg daarop een stopteken en hij werd direct aangehouden. Ook dit was een man uit Litouwen.

In het bosgebied vonden agenten spullen die mogelijk afkomstig waren uit de gestolen Toyota. Daarop werd ook die Litouwer opgepakt. Hij wordt verdacht van diefstal dan wel heling.