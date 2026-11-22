Zondag werd Brabant wakker met rijp op de weilanden en de daken. En ook komende week gaat de winterse kou overheersen. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. "Kleed je dus warm aan de komende dagen."

Zondag begon fris. "Afgelopen nacht heeft het 4 graden gevroren in de open gebieden in Brabant", vertelde Lafeber. "De zon maakt veel goed. Overdag komen we uit op een temperatuur tussen de 4 en 6 graden. Er trekken wat wolkenvelden over en het blijft droog."

Zondagavond en maandagochtend moeten we rekening houden met nevel of mist. "Dit kan maandagochtend mooie plaatjes opleveren. Lokaal kan die nevel of mist wel even hardnekkig zijn. Met wat zon erbij in het westen wordt het maandag uiteindelijk 4 of 5 graden. Maar in die nevel of mist zal het behoorlijk fris zijn, met waarden iets boven het vriespunt."

Dit weerbeeld, fris met overdag flink wat ruimte voor de zon, houden we de komende periode. Dinsdag of woensdag gaat het daarbij best stevig gaan waaien, kracht 3 of 4. "Daardoor zal de gevoelstemperatuur dan nog wat lager uitkomen", waarschuwt Lafeber.

De temperatuur gaat later in de week nog wat verder naar beneden. "Vanaf donderdag wordt het slechts 1 of 2 graden boven nul en in de nachten kan het matig gaan vriezen. Dan kan het -5 of -6 worden."