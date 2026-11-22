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Man scheurt met 87 kilometer per uur op quad met kind tussen zijn benen
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Een 41-jarige man scheurde zondagochtend met 87 kilometer per uur op een quad door de Lutterstraat in Lithoijen. Hij was niet alleen, want tussen zijn benen zat een jong kind. De bestuurder reed maar liefst 47 kilometer per uur te hard.
Voor dat voertuig met landbouwkenteken geldt op die weg een maximale snelheid van 40 kilometer per uur, schrijft de verkeerspolitie van Oost-Brabant in een bericht op X. Daar ging de 41-jarige quadbestuurder dus stevig overheen.
"De officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete", meldt de verkeerspolitie.
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