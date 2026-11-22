Ze staan er nog geen week: de camera’s in het Vogelaarpark in Etten-Leur. De veiligheid zou erdoor verbeterd moeten worden. Afgelopen dinsdag zijn ze geplaatst. En nu zijn ze alweer kapot.

ZuidWest TV Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De camera’s zijn onderdeel van een bredere aanpak van de gemeente Etten-Leur om overlast in het Vogelaarpark en het centrum tegen te gaan, zo schrijft ZuidWest TV. In het park vinden vernielingen plaats, worden mensen geïntimideerd en lastiggevallen en er wordt geweld gebruikt. Er geldt al langere tijd een samenscholingsverbod in het park. De camera’s zouden eigenlijk pas later geplaatst worden, maar de gemeente wilde niet langer wachten.

Met behulp van cameratoezicht kunnen de gemeente, politie en handhaving incidenten beter en sneller in beeld krijgen. Daarnaast kunnen camera’s helpen bij de opsporing van strafbare feiten. Maar nu zijn de camera’s in het park dus al kapot. Ze lijken opgeblazen te zijn, zoals op foto’s te zien is. Wie dat heeft gedaan of waarom is niet duidelijk.

"Ik fiets ‘s avonds om, zodat ik niet door het park hoef"

Een buurtbewoonster heeft ‘s nachts een harde knal gehoord. Haar hond schrok ervan. Volgens de vrouw is het een vaste groep jongeren die “de boel terroriseert.” Ze vervolgt: “Het park was zo mooi opgeknapt, maar het is weer vergane glorie.” Volgens een ouder stel dat zondagmiddag de hond uitlaat in het park, vinden de problemen vooral in de avonden plaats. “Dan zit er veel gespuis en is er een dreigende en grimmige sfeer. Ik fiets ‘s avonds om, zodat ik niet door het park hoef te fietsen.”