Vrijwilligers hebben de fietsverlichting van 772 basisschoolleerlingen in Heeze-Leende gecontroleerd. Bij 124 fietsen bleek er iets mis, waarvan 101 direct werden gerepareerd. De actie vond plaats op alle basisscholen in de gemeente.

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In oktober en november heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) de fietsverlichting van leerlingen van groep 3 tot en met 8 gecontroleerd. Dit gebeurde op alle zeven basisscholen in de gemeente Heeze-Leende. Goede verlichting is vooral belangrijk in de donkere maanden, om veilig naar school en weer naar huis te kunnen fietsen.

Veel gebreken direct verholpen

Bij 101 fietsen, ongeveer 13 procent van het totaal, werd een klein gebrek ontdekt. Deze problemen werden ter plekke opgelost door aanwezige rijwielhandelaren. Bij 23 fietsen, ongeveer 3 procent, was de verlichting niet in orde en kon het probleem niet direct worden verholpen. Deze fietsen werden afgekeurd.

Alle basisscholen werkten mee

Alle basisscholen in Heeze-Leende verleenden hun medewerking aan de actie. De controles werden uitgevoerd door vrijwilligers van VVN.