Het is niet dat ze het niet hebben geprobeerd. En na rust kwamen ze zelfs nog even op voorsprong. Maar uiteindelijk legde Willem II het af tegen FC Twente. En dankzij dat verlies zondagmiddag in De Grolsch Veste in Enschede vestigden de Tilburgers een bedenkelijk record.

FC Twente deed dankzij de nipte thuiszege goede zaken op de ranglijst. Ondanks veel kansen wonnen de Enschedeërs slechts met 2-1 van de hekkensluiter. Het was genoeg voor drie punten en een tweede plaats op de ranglijst. Vóór Ajax, dat zondag nog wel in actie moet komen.

In de slotfase van de eerste helft begon Willem II wat meer van zich af te bijten, maar kwam het plots met tien man te staan. Nathan Tjoe-a-on had al een gele kaart wegens een wegwerpgebaar op zak, toen de linksback rond de middenlijn onnodig Daan Rots aantikte en een tweede prent voorgehouden kreeg.

Willem II verrassend op voorsprong

Willem II speelde, ondanks de tien man, toch op voorsprong. Een vrije trap werd door Hidde ter Avest teruggelegd op Devin Haen, die dinsdag belangrijk was voor Jong Oranje en nu de bal beheerst in de verre hoek krulde.

De weelde van een voorsprong was de hekkensluiters niet lang gegund. Een volgende poging van afstand van Zerrouki,verdween in de uiterste hoek: 1-1. En in de 82ste minuut kopte invaller Marko Pjaca de 2-1 binnen.

Bedenkelijk record

Willem II vestigde door het resultaat in Enschede een bedenkelijk record. De jaargang 2024/2025 meetellend - het seizoen waarin de Tilburgers zestiende werden en via de nacompetitie degradeerden - is de club nu dertig eredivisieduels op rij zonder overwinning. En dat is een evenaring van de reeks die Helmond Sport in 1985 te slikken kreeg.