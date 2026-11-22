In een stal bij een boerderij aan de Karneikweg in Lage Mierde is een grote brand uitgebroken. De brandweer laat de stal afbranden en probeert een naastgelegen stal te redden.

De stal wordt gebruikt als opslag voor allerlei spullen, waaronder een quad en een elektrische fiets, aldus de brandweer. Er zouden geen dieren worden gehouden. De rook van de brand is op grote afstand te zien.

Om te zorgen dat de brandweer voldoende water ter plaatse heeft, zetten ze het zogenaamde pendelsysteem in. Dat houdt in dat er meerdere waterwagens komen die een bassin gaan vullen. Via een aparte pompwagen krijgen de blusvoertuigen dan hun water aangeleverd.

De brandweer kon, naar eigen zeggen, snel bij de brand zijn, omdat de eigenaar van de stal een systeem had waarbij de brandweer meteen kon meekijken naar de brand. Omdat ze veel vuur en rook zagen hebben ze meteen extra materieel naar Lage Mierde gestuurd.