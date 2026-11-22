Agenten in Breda zijn in de nacht van zaterdag op zondag met de dood bedreigd en uitgescholden. Tijdens een van die scheldpartijen probeerde een verdachte een agent ook nog een kopstoot te geven. De verdachten zijn aangehouden.

Het Sterk Op Straat-team, dat de rust op straat moet bewaren tijdens stapavonden, was zaterdagnacht op pad. Ze liepen bij het uitgaansgebied aan de Vismarktstraat toen een man (24) uit Prinsenbeek hen opviel.

De man ging op een "agressieve manier" tekeer tegen mensen van het team en tegen omstanders. Agenten gingen kijken en een van hen pakte de man vast bij zijn arm.

Toen sloegen de stoppen bij de man door. Hij bedreigde de agent met de dood. De man is daarom aangehouden: hij zit nog vast. De agent heeft aangifte van de bedreigingen gedaan.

Bijna kopstoot gegeven

Even later maakte een man (20) uit Oosterhout het bont. Hij schold agenten uit toen ze langsliepen. Toen de agenten daar wat van zeiden, maakte hij een beweging alsof hij een agent een kopstoot wilde geven. De man werd aangehouden, maar is zondagochtend weer vrijgelaten.

"De politie tolereert niet dat medewerkers bedreigd of uitgescholden worden", reageert de politie. "Door het Openbaar Ministerie worden bij vervolging zwaardere straffen geëist. Houd hier dus rekening mee en maak de keuze om jezelf te beheersen. Ga liever een blokje om of tel tot tien als je dit soort gedachten krijgt. Dat is voor iedereen gezelliger."