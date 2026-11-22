Europa-correspondent Tijn Sadée uit Breda is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de NOS, waarvoor hij jarenlang werkte. Sadée kreeg enkele weken geleden te horen dat hij kanker had en overleed zaterdag in Eindhoven. Voordat hij naar Brussel trok, werkte hij jarenlang als correspondent in Midden- en Zuidoost-Europa.

"Tijn kende iedereen in Brussel en iedereen kende hem", zegt NOS-EU-correspondent Kysia Hekster, die veel met Sadée samenwerkte. "Politici wisten heel goed wie hij was. Hij mocht graag overal op af rennen en dan net even die andere vraag stellen waar iedereen van opkeek."

De in Breda geboren Sadée werd na zijn studie economie aan de Universiteit van Amsterdam correspondent in Midden- en Zuidoost-Europa, met Boedapest als standplaats. Die stad bleef altijd aan hem trekken. In 2009 maakte hij de overstap naar Brussel, waar hij verslag ging doen van de Europese politiek. Sinds 2021 pendelde hij tussen België en Hongarije. Hij schreef al die tijd ook voor NRC.

"Mooi mens missen"

Ook NOS-hoofdredacteur Giselle van Cann heeft lovende woorden voor de Bredanaar. Ze noemt hem een fijne collega met veel kennis van zaken. "Het was vooral ook iemand met veel humor en plezier. Zijn gulle lach staat op ons netvlies gebrand. We gaan een bevlogen journalist en een mooi mens missen", zegt ze.

Sadée stond aanvankelijk bepaald niet te trappelen om Boedapest in te ruilen voor Brussel. Dat vertelde hij later in een afscheidsinterview na zijn tijd in de Belgische hoofdstad bij het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Zijn vrienden plaagden hem er graag mee. "vergeet je nette pak niet" en "Heb je de nicotinepleisters al ingepakt? " kreeg hij te horen. "Ik kwam van de Balkan, dus om met die achtergrond naar Brussel te gaan..."

Roerige tijden

Uiteindelijk kwam hij juist in roerige journalistieke tijden in Brussel terecht. De Griekse kredietcrisis diende zich aan, migratieproblemen speelden volop en andere zware dossiers maakten het werk voor de Bredanaar een stuk spannender, zo vertelde hij later. Sadée was daarnaast regelmatig te horen in het VPRO-programma Bureau Buitenland.

Volgens de NOS ging Sadée graag tot het uiterste om tijdens een EU-top die tot diep in de nacht duurde nog nét die ene scherpe vraag aan een vermoeide politicus te kunnen stellen.