In een flat aan de Groeshof in Bergen op Zoom is zondagavond een vrouw neergestoken. Ze is daarbij gewond geraakt.

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Het slachtoffer is volgens de politie "goed bij kennis", maar moest wel met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Een opgeroepen traumahelikopter werd geannuleerd.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie is op zoek naar mensen in de buurt met een cameradeurbel. Mogelijk kunnen die beelden helpen bij het onderzoek. Wie iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om contact met de politie op te nemen.