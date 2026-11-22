Een drogisterij aan de Antwerpsestraat in Putte is zondagavond overvallen. De dader had een wapen bij zich. De politie is nog naar de overvaller op zoek en heeft een opvallend signalement verspreid.

De man droeg tijdens de overval een capuchon en heeft een Vlaams accent. Opvallend: de overvaller liep de winkel uit met een tas met daarop felroze (snoep)biggetjes en een papieren zak.

Agenten zoeken in de omgeving naar de dader. Het gaat om een man met een lichte huidskleur en ogen. Hij is rond de 20 jaar oud en helemaal in het zwart gekleed. De verdachte heeft ook zwarte handschoenen aan.

Iets gestolen?

De slachtoffers zijn volgens de politie "heel erg geschrokken". Voor hen wordt slachtofferhulp geregeld. Het is nog niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.

De politie maakt nog niet bekend of de dader iets uit de winkel heeft meegenomen en wat voor wapen de overvaller bij zich had. Dat is volgens de politie daderkennis, oftewel informatie die alleen de dader kan weten. Die informatie kan nog van belang zijn in de rest van het onderzoek.

Recherche start onderzoek

De politie roept mensen die in de buurt waren of iets verdachts hebben gezien op om zich te melden. Mensen die iemand zien die aan het signalement voldoet, wordt gevraagd om meteen 112 te bellen.

De recherche start een onderzoek. "Er worden sporen in beslag genomen en er wordt een buurtonderzoek gepland", zegt een politiewoordvoerder. Ook de politie in België is op de hoogte gebracht, omdat de winkel in het grensgebied ligt.