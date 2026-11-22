Advertentie
Man met steekwond gevonden in Wagenberg
De politie heeft zondagavond een man met een steekwond gevonden aan de Lageweg in Wagenberg. De man moest naar het ziekenhuis, maar was wel aanspreekbaar.
De politie kreeg eerder op de avond een belletje over een steekpartij op de toerit van de A59 bij Terheijden. Agenten gingen daarnaartoe, maar vonden daar geen aanwijzingen voor een steekincident.
Later bleek dat niet in Terheijden, maar in Wagenberg mogelijk een steekpartij is gebeurd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.
Advertentie
Advertentie