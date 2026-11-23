In Oss is sinds vanochtend vroeg een stroomstoring aan de gang. De storing begon rond vier uur en treft een deel van postcodegebied 5344. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend. Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond kwart over acht opgelost.

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De storing in Oss zorgt ervoor dat een deel van de stad momenteel zonder stroom zit. De netbeheerder, verantwoordelijk voor het onderhoud van het elektriciteitsnet, is bezig met herstelwerkzaamheden.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het getroffen gebied ligt binnen postcodegebied 5344. Naar verwachting is de storing in de loop van de ochtend voorbij.