RKSV Heeze heeft een zware middag beleefd tegen Avanti ’31. De wedstrijd eindigde in een pijnlijke 7-0 nederlaag voor de ploeg uit Heeze.

Gevonden voor jou

Voorafgaand aan de wedstrijd was het voor beide teams belangrijk om punten te pakken om weg te blijven uit de onderste regionen van de competitie. Toch wist Avanti ’31 al snel de leiding te nemen. In de dertiende minuut maakte Robin Schakenraad de 1-0 na een scrimmage voor het doel van Heeze.

De thuisploeg bleef sterker en verdubbelde de voorsprong in de 37e minuut. Jim Tuunter scoorde de 2-0, wat ook de ruststand werd. Na de pauze bouwde Avanti de voorsprong verder uit, met de 3-0 van Toon van der Heijden en de 4-0 van Roel Kappen binnen de eerste tien minuten van de tweede helft.

Heeze kan geen vuist maken

Ondanks enkele wissels slaagde Heeze er niet in om terug in de wedstrijd te komen. In de laatste zeven minuten van de wedstrijd maakte Roel Kappen zijn hattrick compleet met de 5-0 en 6-0. Mees van der Heijden zette de 7-0 eindstand op het scorebord met een doelpunt in de laatste minuut.

De ploeg uit Heeze heeft nu weinig tijd om deze zware nederlaag te verwerken. Komend weekend wacht een belangrijke thuiswedstrijd tegen Geldrop. Ook Geldrop verkeert in een moeilijke periode, na een verlies vorige week en een gelijkspel tegen hekkensluiter Stiphout Vooruit.