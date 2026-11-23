Gemeente Oirschot organiseert op zondag 10 januari een Nieuwjaarsontmoeting. Het evenement vindt plaats vanaf half drie ’s middags in De Stoelendans.

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De Nieuwjaarsontmoeting biedt inwoners, organisaties en ondernemers de kans om samen het nieuwe jaar te beginnen. Tijdens het evenement is er een podiumprogramma met muziek, theater, dans en poëzie. Het programma wordt ingevuld door talent uit de eigen gemeente.

Een van de hoogtepunten van de middag is de uitreiking van de Cultuurprijs Oirschot 2027. Deze prijs wordt toegekend aan cultuurmakers die een bijzondere bijdrage leveren aan de gemeenschap.

Het evenement is toegankelijk voor iedereen. Bezoekers kunnen genieten van een hapje en een drankje terwijl ze bijpraten en het nieuwe jaar vieren. Voor mensen die gebruik willen maken van een rolstoelplaats geldt dat zij dit uiterlijk maandag 4 januari moeten doorgeven.

De Nieuwjaarsontmoeting vindt plaats in De Stoelendans, een locatie in Oirschot. Het programma begint om 14.30 uur.