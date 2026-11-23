Een fietser is maandagochtend hard onderuitgegaan in een spiegelgladde bocht van een pad in Dommelen. Het ongeluk gebeurde in een bocht van een pad bij de Dommelsedijk, naast de Keersop.

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In de bocht was ijsvorming ontstaan, waardoor de man hard onderuitging. Er kwamen meerdere hulpdiensten op de melding van de glijpartij af. Het is onduidelijk hoe het precies met de man gaat. Hij is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.