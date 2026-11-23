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Stroomstoring in Boekel, herstel verwacht rond kwart over één
In Boekel is sinds vanochtend een stroomstoring. De storing begon om vijf over negen en treft een deel van postcodegebied 5427. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over één is opgelost.
De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het is ook onduidelijk hoeveel adressen precies zonder stroom zitten.
De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen in de regio beheert, is bezig met herstelwerkzaamheden.
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