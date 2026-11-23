Gemeente Cranendonck heeft met 20.652 gewipte tegels een zevende plek behaald bij het NK Tegelwippen. Het kampioenschap, dat sinds 2020 wordt gehouden, heeft dit jaar landelijk ruim 4,8 miljoen tegels vervangen door groen.

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Het NK Tegelwippen is een landelijke wedstrijd waarbij gemeenten strijden om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Sinds de start van de competitie in 2020 zijn in totaal meer dan 25 miljoen tegels gewipt. Dit jaar eindigde Cranendonck op de zevende plaats met 20.652 tegels.

In Cranendonck werkten inwoners, scholen en de gemeente samen om de omgeving te vergroenen. Er werden gemeentelijke projecten uitgevoerd, de tegeltaxi werd ingezet en inwoners konden gebruikmaken van de afkoppelsubsidie. Deze subsidie biedt een vergoeding voor het afkoppelen van regenwater en het vervangen van tegels door planten.

Waarom vergroening belangrijk is

Extreem weer, zoals langdurige droogte en hevige regenbuien, zorgt steeds vaker voor problemen. In versteende buurten kan regenwater moeilijker wegzakken, wat leidt tot wateroverlast. Groen, zoals bomen en planten, helpt water op te vangen, buurten te verkoelen en het riool te ontlasten. Het vervangen van tegels door groen maakt dorpen en steden beter bestand tegen deze weersextremen.

Volgend jaar weer een kans

Hoewel deze editie van het NK Tegelwippen aanvankelijk de laatste zou zijn, keert het kampioenschap vanwege het succes toch terug. In 2027 kunnen gemeenten en inwoners opnieuw de strijd aangaan om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Ook Cranendonck doet dan weer mee.