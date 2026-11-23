Op de A2 vanaf Rosmalen-West richting knooppunt Deil staat maandagochtend een lange file. Rond negen uur bedroeg de vertraging een uur. Even later begon de vertraging langzaam af te nemen. De kilometerslange file is ontstaan na een ongeluk.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook is het onduidelijk of er bij het ongeluk gewonden zijn gevallen.

Iets na negen uur zijn twee rijstroken nog dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onzeker wanneer de weg weer helemaal open gaat.