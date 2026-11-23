Op de A2 vanaf Rosmalen-West richting knooppunt Deil stond maandagochtend een lange file. Rond negen uur bedroeg de vertraging een uur. Even later begon de vertraging langzaam af te nemen. De kilometerslange file ontstond na een ongeluk.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook is het onduidelijk of er bij het ongeluk gewonden zijn gevallen.

Iets na negen uur waren twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Niet veel later was de weg weer helemaal open.