Twee mensen zijn maandagochtend gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto’s in Overloon. De bestuurder van de rode auto botste met de andere wagen bij het oversteken op de Overloonseweg.

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De gewonden zijn inzittenden van de betrokken auto's, maar het is nog onduidelijk in welk voertuig zij zaten.

Er kwamen meerdere hulpdiensten op de melding van de botsing af. De twee gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.